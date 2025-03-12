أمين عام الناتو يزور واشنطن للقاء ترامب

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الأمين العام للحلف مارك روت، سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة يومين.

وأفاد بيان صادر عن الحلف، الثلاثاء، بأن روت سيجتمع، يوم غد الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يبحث الطرفان عددًا من القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الحلف والولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام سيعقد أيضا خلال زيارته لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والحلف.