وكيل تعليم الجيزة يكرم الطلاب المبدعين ومعلمي التربية الموسيقية من ذوي الهمم

كرم، أمس الثلاثاء، دسعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الموهوبين والمبدعين في التربية الموسيقية، في إطار الاحتفال بالإنجازات التي حققها الطلاب والمعلمون في هذا المجال المتميز، وجاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

أعرب «عطية» عن فخره واعتزازه بما حققه هؤلاء الطلاب المبدعون من نجاحات في مجال الغناء، العزف، والتلحين، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل قيمة كبيرة ليس فقط للمجال الفني، بل للوطن ككل. وأكد سيادته أن هذه المشاركات والإبداعات تسهم بشكل كبير في إثراء الثقافة والفنون في المدارس، وأنها ستكون رافدًا هامًا من روافد بناء الأجيال القادمة.

حضر التكريم سحر مصطفى مدير الشئون التنفيذية، داليا محمود حلمي موجه عام التربية الموسيقية، وڤيولا كامل خليل موجه أول مركزي، وأماني أحمد سمير معلم أول تربية موسيقية، حيث تم تكريم الطلاب المبدعين ومعلمي التربية الموسيقية الذين أسهموا بجهودهم في رفع مستوى الإبداع الفني بالمدارس.

كما تم تكريم الطلاب ذوي الهمم وتم منح شهادات تقدير ومكافآت مالية لجميع المشاركين، وكان التكريم خاصًا للطلاب ذوي الهمم الذين أبدعوا في مجالات الموسيقى والعزف والغناء، مما يعكس سعي وزارة التربية والتعليم لتقديم الفرص المتساوية للجميع، وضمان مشاركة هؤلاء الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية، ليكونوا جزءًا من إسهامٍ فعال في المجتمع الفني.

قال عطية: "إن الموهبةَ ليست مجردَ قدرةٍ فطريةٍ، بل هي جهدٌ مستمرٌ، ورغبةٌ دائمةٌ في الإبداعِ والتطويرِ. نحتفلُ اليومَ بطلابنا الذين أثبتوا أن العملَ الجادَ والإصرارَ يمكن أن يُحولَ الموهبةَ إلى إنجازٍ حقيقيٍّ. نحنُ على يقينٍ بأن هؤلاء الطلاب هم القادةُ الثقافيونُ لفترةٍ قادمةٍ، وسيكونون دائمًا في طليعةِ الفن والموسيقى في وطننا."

وأضاف عطية:"أن هذا التكريم هو تكريمٌ لكل من يساهم في تحقيق التميز الفني والتربوي في المدارس، ونحن على استعدادٍ تامٍ لدعم جميع المواهب في مختلف المجالات، لنُسهم في تشكيلِ مستقبلٍ مزدهرٍ، قائمٍ على الإبداع والفن."

وأضاف “يُعد هذا التكريم محطةً مهمةً في رحلةِ تعزيز الفنون والتعليم في المدارس، ويشكلُ دعمًا حقيقيًا لجميع الطلاب والمعلمين الذين يُسهمون في تطوير وتفعيل الأنشطة الموسيقية، ويُعد حافزًا للمزيد من التفوق والإبداع في السنوات القادمة”.

واختتم كلامه بأن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تؤكدُ أنَّ هذا التكريم ليس فقط تكريمًا للأفراد المبدعين، بل هو أيضًا دعوةٌ للآخرين للاستفادةِ من هذه التجاربِ المبدعةِ وتطبيقِها في مجالاتٍ أخرى، مع التركيز على أهمية دعم المواهب في شتى المجالات لضمان تحقيق النجاح والاستمرارية في الارتقاء بالعملية التعليمية والفنية.