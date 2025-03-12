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الأربعاء 12 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يقصي حامل لقب «البوندسليجا» من دوري أبطال أوروبا

مباراة باير ليفركوزن
مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ
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حجز فريق بايرن ميونخ الألماني مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على مضيفه باير ليفركوزن بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب باي أرينا، في إياب دور الـ16 من التشامبيونزليج.

وكان بايرن ميونخ حقق فوزًا عريضًا في مباراة الذهاب على باير ليفركوزن على ملعبه أليانز أرينا بنتيجة 3-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-0 إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد محاولات عديدة لهز الشباك، وسط استحواذ متبادل على الكرة.

وفي الشوط الثاني، افتتح المهاجم الإنجليزي هاري كين التسجيل في الدقيقة 52، قبل أن يضيف المدافع الكندي ألفونسو ديفيز الهدف الثاني في الدقيقة 71، ويفوز بايرن ميونخ على باير ليفركوزن ذهابًا وإيابًا.

باير ليفركوزن يودع دوري أبطال أوروبا

بذلك، ودع باير ليفركوزن بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يعد حامل لقب بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا».

في المقابل، ضرب بايرن ميونخ موعدًا أمام إنتر ميلان الإيطالي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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