العثور على جثة مجهولة لسيدة بالفيوم وأجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف الملابسات

شهدت قرية عقاب بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، قيام بعض الأهالي بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ملقاة في أرض زراعية بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة ملقاه بأرض زراعيه بقريه عقاب بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لـ سيدة في العقد السادس من عمرها ومجهولة الهوية ولا يوجد معها أي إثبات هوية.

وتم نقل الجثة بمعرفة مرق اسعاف الفيوم والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتكثف إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وتم حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.