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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس المنيا اليوم الأربعاء: استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تشهد محافظة المنيا ارتفاع تدريجي فى درجة الحرارة حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة على محافظة المنيا، موضحة أنه اعتبارا من اليوم  الأربعاء، وحتى يوم الاثنين المقبل 17  مارس تشهد البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود مدن وقرى المنيا، ومحافظات شمال الصعيد، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025  طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، بارد  ليلا، وفي الساعات الأولى من الصباح، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تسجل  الحرارة في  محافظة المنيا  29  درجة مئوية عظمى  ،13 درجة مئوية صغرى، مع   تحذيرات من تكون   شبورة   صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد الجوية  أن الموجة الحارة  التى تتأثر بها البلاد ترجع إلى التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء  للرياح، مع تحذيرات على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فى تلك الفترة .

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