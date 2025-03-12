اغتيال الدبلوماسي السوري نور الدين اللباد وشقيقه برصاص مسلحين في شمال درعا

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع "إكس"، بأن السفير المنشق نور الدين اللباد وشقيقه قُتلا على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في مدينة الصنمين، حيث أطلقوا عليهما النار قبل أن يلوذوا بالفرار.

ويُذكر أن اللباد كان قد عاد إلى سوريا قبل نحو أسبوعين بعد إقامته في فرنسا. وقد شغل سابقًا منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا بعدة دول، من بينها اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا.

وكان اللباد قد انشق عن النظام السوري في عام 2013، ليعمل لاحقًا ممثلًا عن الائتلاف الوطني في فرنسا.