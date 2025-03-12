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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اغتيال الدبلوماسي السوري نور الدين اللباد وشقيقه برصاص مسلحين في شمال درعا

السفير نور الدين
السفير نور الدين اللباد
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع "إكس"، بأن السفير المنشق نور الدين اللباد وشقيقه قُتلا على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في مدينة الصنمين، حيث أطلقوا عليهما النار قبل أن يلوذوا بالفرار.

ويُذكر أن اللباد كان قد عاد إلى سوريا قبل نحو أسبوعين بعد إقامته في فرنسا. وقد شغل سابقًا منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا بعدة دول، من بينها اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا.

وكان اللباد قد انشق عن النظام السوري في عام 2013، ليعمل لاحقًا ممثلًا عن الائتلاف الوطني في فرنسا.

سوريا السفير المنشق نور الدين اللباد نور الدين اللباد الخارجية السورية