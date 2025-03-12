بالصور.. إنجيلية سراي القبة تنظم إفطارًا رمضانيًا بحضور قيادات الكنيسة والأزهر

نظمت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بسراي القبة، حفل إفطار رمضاني، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكنيسة 85 شارع جسر السويس.

وشارك بالحضور الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، القس هاني جاك راعي الكنيسة، القس بيتر وديع الراعي الشريك، والدكتور حسن يحيى مجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من القيادات الدينية المسيحية والإسلامية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين والإذاعة والتليفزيون.

وبدأ الإفطار بالنشيد الوطني، ثم مجموعة من الأغاني الروحية تخللها مجموعة من الكلمات التي عبرت أواصل المحبة بين المسيحيين والمسلمين في الأجواء الرمضانية والروحيات.

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