تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. تكريم سلوى عثمان في يوم المرأة العالمي

كرّم المجلس القومي للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مجموعة من النماذج النسائية الملهمة في احتفالية كبرى بعنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، التي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من أبرز المكرمين الفنانة سلوى عثمان.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من السيدات اللاتي أثّرن في المجتمع بنجاحهن في مجالات مختلفة، حيث تم اختيار النجمة سلوى عثمان لتكون الفنانة الوحيدة التي يتم تكريمها في هذا الحدث الكبير، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال المؤثرة.

وعبّرت الفنانة سلوى عثمان عن فخرها وسعادتها بهذا التكريم، قائلة: "كان لي الشرف أن أكون ضمن هؤلاء السيدات الملهمات، وتكريمي من السيدة الراقية انتصار السيسي مدعاة للفخر والسعادة، خاصة أن هذا التكريم يأتي من شخصية في منتهى الرقي والتواضع".

وأضافت سلوى عثمان: "السيدة انتصار السيسي نموذج يُحتذى به في الاحترام والتقدير، وكنت في غاية السعادة بتواجدي معها وتكريمها لي، فهذا التكريم يحمل معاني كبيرة بالنسبة لي، ويزيدني إصرارًا على تقديم المزيد من الأعمال الفنية الهادفة التي تليق بالجمهور".