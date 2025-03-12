تفاصيل مصرع عامل وإصابة مهندس سقطا في غرفة صرف صحي بالمنيا

فى مشهد مأساوى لقي عامل مصرعه وهو صائم قبل الإفطار بوقت قليل أثناء تأدية عمله، كما أصيب مهندس أثناء تنفيذ أعمال تطهير غرفة صرف صحي بقرية 8 التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل بمركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة يفيد بوفاة "عامل 30 عامًا " مقيم بقرية طوخ الخيل، وإصابة مهندس 58 عامًا مقيم بالمنيا، خلال قيامهما بأعمال الصيانة والتطهير.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الصدر بالمنيا، فيما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة العامل المتوفى ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.