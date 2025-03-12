ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل مصرع عامل وإصابة مهندس سقطا في غرفة صرف صحي بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى مشهد مأساوى لقي عامل مصرعه  وهو صائم  قبل الإفطار بوقت قليل  أثناء تأدية عمله، كما أصيب مهندس أثناء تنفيذ أعمال تطهير غرفة صرف صحي بقرية 8 التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل بمركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة يفيد بوفاة  "عامل  30 عامًا " مقيم بقرية طوخ الخيل، وإصابة  مهندس   58 عامًا   مقيم بالمنيا، خلال قيامهما بأعمال الصيانة والتطهير.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الصدر بالمنيا، فيما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة العامل المتوفى  ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا حوادث صرف صحي محطة صرف صحي