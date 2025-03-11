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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثمان طفلة غرقت في البحر اليوسفي بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثة طفلة غرقت فى مياة البحر اليوسفى  بقرية معصرة حجاج بمركز بني مزار شمال  بمحافظة المنيا  نتيجة اختلال توازنها  ، وتم نقلها  لمشرحة مستشفى بني مزار تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع  طفلة 5 سنوات  مقيمة بقرية معصرة حجاج، بمركز بني مزار، غرقت  في مجري البحر اليوسفي، نتيجة اختلال توازنها .

انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري  الى موقع البلاغ  وتم انتشال جثمان الطفلة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني مزار تحت تصرف النيابة العامة و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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