انتشال جثمان طفلة غرقت في البحر اليوسفي بالمنيا

نجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثة طفلة غرقت فى مياة البحر اليوسفى بقرية معصرة حجاج بمركز بني مزار شمال بمحافظة المنيا نتيجة اختلال توازنها ، وتم نقلها لمشرحة مستشفى بني مزار تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع طفلة 5 سنوات مقيمة بقرية معصرة حجاج، بمركز بني مزار، غرقت في مجري البحر اليوسفي، نتيجة اختلال توازنها .

انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري الى موقع البلاغ وتم انتشال جثمان الطفلة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني مزار تحت تصرف النيابة العامة و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.