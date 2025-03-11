المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية طهارة لطفل وأصابه بعاهة مستديمة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطبيب بشري لإجراءه عملية طهارة لطفل وإصابته بعاهة مستديمة، وكذلك غلق العيادة الخاصة به بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.م.ا.م" 65 سنة - طبيب بشري - ممارس عام في القضية رقم 672 لسنة 2023 قسم الخصوص المقيدة برقم 4327 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2022/12/1 بدائرة قسم الخصوص، بصفته ممارساً عاماً غير مخول له قانوناً، أحدث عمدا جرحا بجسد المجني عليه الطفل "طارق.إ.ع"، بأن أجرى له عملية طهارة بإحدى العيادات خاصته بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ولوائحه والأصول العلمية والطبية بأن احدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي تمثلت في غرغرينا في العضو الذكري أدت الى فقد رأس القضيب) تخلف عنها عامة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة وعشرون بالمائة (25%) على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم زاول مهنة الطب على وجه يخالف احكام القانون، وأن المتهم عرض حياة الطفل "طارق" للخطر بان أجرى التدخل الجراحي محل الإتهام الأول فعرض صحته للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات.