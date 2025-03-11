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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يدعو زيلينسكي للبيت الأبيض مجددًا وسط جهود للسلام

الرئيس الأمريكي ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق موسكو على إنهاء العمليات العسكرية، مشددًا على أن واشنطن تسعى إلى إنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وأكد ترامب أنه يعتزم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض مجددًا، مشيرًا إلى أن هناك لقاء مرتقبًا مع المسؤولين الروس اليوم أو غدًا، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضع حدًا للقتال بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي أن بلاده وافقت على المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة لوقف كامل لإطلاق النار لمدة ثلاثين يومًا.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الاتفاق المقترح يشمل جميع خطوط الاشتباك، وليس فقط العمليات العسكرية الجوية والبحرية، مؤكدًا أن كييف مستعدة للدخول في مسار جاد نحو السلام، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب التزامًا واضحًا من موسكو لإثبات استعدادها لإنهاء الحرب.

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