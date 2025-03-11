انتخاب أمينة بوعياش رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان بالإجماع

انتخبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، رئيسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بإجماع أصوات المؤسسات الأعضاء، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأعلن رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فلادن ستيفانوف، أن ترشيح بوعياش حظي بدعم ممثلي المؤسسات الوطنية من جميع المجموعات الجغرافية، عقب تزكيتها رسمياً من قبل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

بهذا الانتخاب، تستعيد القارة الإفريقية رئاسة التحالف العالمي بعد عشر سنوات من غيابها، مما يعزز حضورها في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي تصريح لها عقب التصويت، أعربت بوعياش عن فخرها بهذه الثقة الدولية، مؤكدةً الالتزام الراسخ للمؤسسات الوطنية الإفريقية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.

وأشارت إلى أن هذه المسؤولية تأتي في ظروف صعبة، حيث يواجه التحالف العالمي تحديات في تدبير التعددية والتفاعل داخل الأمم المتحدة، إضافة إلى مشاكل التمويل التي تعرقل عمل المؤسسات الوطنية.

يُذكر أن بوعياش تخلف القطرية مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، لتتولى قيادة التحالف لمدة ثلاث سنوات.