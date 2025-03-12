بالأسماء تفاصيل إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب منذ قليل 11 شخصا ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية تل بني عمران، بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة و تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتم التحفظ على السيارة ، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المنية إلى موقع الحادث ، وتبين إصابة 11 شخصا منهم سيدتان وتضمنت الأسماء إسراء ياسر محمد، 20 سنة، طالبة، من محافظة أسيوط، كريم اشرف حمدي، 27 سنة، سائق، الحواصلية بمركز المنيا، أشرف فرغلي محمد، 53 سنة، عامل، مقيم بالمنيا الجديدة، احمد شاذلي محمد، 18 سنة، بني مزار، عبدالله محمد محمود، 18 سنة، طالب، سمالوط، فادي أشرف صلاح بطري، 19 سنة، طالب، المنيا، سعاد نصر بكري، 29 سنة، ربة منزل، وشقيقها(خالد، 21 سنة)، مقيمين في سمالوط، مريم محمود ثروت، 18 سنة، سمالوط، محمود عطية عبدالرحمن، 19 سنة، طالب، مقيم بالوادي الجديد، كريم محمود عبدالرحمن، 19 سنة، طالب، المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة ، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .