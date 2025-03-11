دوري أبطال أوروبا.. فينورد يتعادل مع إنتر ميلان في الشوط الأول

فرض فريق فينورد الهولندي التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قص الفرنسي ماركوس تورام شريط أهداف المباراة مبكرًا، ووضع إنتر ميلان في المقدمة منذ الدقيقة الثامنة.

مباراة إنتر ميلان ضد فينورد

واستمر تقدم الإنتر حتى آخر 5 دقائق من الشوط الأول، حيث أدرك جاكوب مودر التعادل لفريق فينورد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لينتهي النصف الأول من المواجهة بالتعادل 1-1.

كان إنتر ميلان تفوق على فينورد بثنائية دون رد في مباراة الذهاب بدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب فيجينورد معقل الفريق الهولندي.

بدأ إنتر ميلان مباراته ضد فينورد بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بينجامين بافارد - ستيفان دي فري - يان بيسيك

خط الوسط: دينزل دومفريس - دافيد فراتيسي - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - أوجستو

وفي الهجوم: ماركوس تورام - مهدي طارمي.