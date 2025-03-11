ابو ريدة يرحب برئيسي "فيفا" و"كاف" في المتحف المصري الكبير

رحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بـ جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" خلال حفل عشاء الكاف بالمتحف المصري الكبير بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف على هامش الجمعية العمومية غير العادية للكاف غدا الأربعاء.

تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للكاف، غدا الأربعاء ، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد الأفريقي وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.