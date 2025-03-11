مصطفى عيسى لـ«البوابة نيوز »: رمضان شهر الإبداع وأنظم وقتي بين القراءة والرسم والكتابة

كشف الفنان والناقد التشكيلى الدكتور مصطفى عيسى، عن طقوسه فى شهر رمضان المبارك، مؤكدًا انه يهتم فيه بممارسة العبادات وتكثيفها، ومن ثم قد يكون المتاح من الوقت قابلا للقسمة على عدة ممارسات مختلفة، بالنسبة له ما يتحدد منها يتمثل في القراءة والرسم والكتابة، باعتباره الثالوث الذي يشعر فيه بوجوه.

وعن أهمية النقد الفنى للتشكيليين، قال عيسى، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"،: “ ليس ثمة شك أن النقد يمثل الطرف الأقرب للفنان إذا كان جادا ومصيبا، وفي موضعه.”.

وأضاف: "لكن الحقيقة أن غالبية التشكيليين المصريين لا يهتمون كثيرا بمتابعة هذا الجانب المهم فيما يعتمدون في ممارستهم على الانطباعات الشخصية السريعة في ظل وجود صور ميديا متقدمة ترهن الخطاب النقدي لما يشبه المناوشات أكثر مما هو عمل جدي يقوم على تفنيد وتفسير وتأويل التجارب الفنية في مشهد فني يتسم الزخم والفوضى معا".

الدكتور مصطفى عيسى ، فنان وناقد تشكيلي مصري بارز، يتميز بتجربته الفنية العميقة والمتنوعة.

خلال مسيرته الفنية، أقام العديد من المعارض الفردية التي تعكس رؤيته الفنية الفريدة، لم يكتف بكل هذا الإبداع، بل أثرى المشهد الثقافى كناقد تشكيلى بدراساته النقدية وكتاباته الفنية المتخصصة، يركز فى أعماله الفنية باستكشاف الجوانب الإنسانية والتعبير عنها بطرق مبتكرة، مما جعله أحد الأسماء البارزة في مجال الفن التشكيلي المصري.