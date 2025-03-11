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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. الزمالك يعلن تفعيل بند التعاقد مع المغربي محمود نيتايك

محمود بنتايك
محمود بنتايك
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي.
وقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028 .
كان الزمالك قد ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.
وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.
يأتي ذلك في إطار خطة نادي الزمالك في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايج