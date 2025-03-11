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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

مباراة باير ليفركوزن
مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة باير ليفركوزن الألماني ضد مواطنه بايرن ميونخ، المقامة بينهما حاليًا على ملعب باي أرينا، في إطار منافسات إياب دورالـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، كما حاولوا تسجيل الهدف الأول في اللقاء، لكن باءت محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

واكتسح بايرن ميونخ، باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز أرينا، في مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن 

حراسة المرمى: جوناس أوربيج

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ 

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

خط الدفاع: آرثر - جوناثان تاه - ماريو هيرموسو - بييرو هينكابي

خط الوسط: جرانيت تشاكا - إيزيكيل بالاسيوس - أليكس جارسيا

وفي الهجوم: جيريمي فريمبونج - باتريك شيك - أليخاندرو جريمالدو.

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