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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الانسحاب من مباراة القمة 130.. خناقة بين لاعبي الأهلي وأعضاء النادي في مدينة نصر

لاعبو الأهلي في فرع
لاعبو الأهلي في فرع مدينة نصر
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وقعت أزمة كبيرة بين لاعبي الأهلي وأعضاء النادي في فرع مدينة نصر مساء اليوم الثلاثاء على خلفية انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130 أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وتواجد فريق الأهلي في فرع مدينة نصر لخوض التدريبات بعد قرار إدارة النادي بعدم خوض مباراة القمة 130 ضد الزمالك.

وخلال تواجد لاعبي الأهلي في فرع مدينة نصر وقعت مشادة كلامية بين اللاعبين وأعضاء الجمعية العمومية وتطورت إلى “حناقة” بالإيدي لولا تدخل الأمن لفض الاشتباك.

تفاصيل “خناقة” لاعبي الأهلي مع الأعضاء

بدأت الأزمة والمشادة بين عمرو السولية لاعب الأهلي وعضو جمعية عمومية في النادي الاهلي بمدينة نصر بسبب عدم خوض مباراة الزمالك

قام عضو النادي الأهلي بالهجوم على اللاعبين بسبب الانسحاب وعدم خوض المباراة..

 رد عمرو السولية على  هجوم أحد أعضاء النادي قائلا: ياعم إحنا مالنا احنا كنا جاهزين للعب المباراة ولكن هذا قرار مجلس إدارة.

قام العضو بتوجيه شتائم للاعبين فرد عليه عمرو السولية بنفس الطريقة وتدخل أمن فرع مدينة نصر لحل الأزمة.

أزمة كبيرة بين لاعبي الأهلي وأعضاء النادي في فرع مدينة نصر انسحاب الأهلي مباراة القمة 130