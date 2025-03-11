محمد صلاح يهدر هدفين.. ليفربول يتأخر أمام باريس سان جيرمان بالشوط الأول

تأخر فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف للا شيء، في لقاء يقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد باريس سان جيرمان، ليسجل مشاركته رقم 73 ويتساوى مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

وأهدر محمد صلاح هدفين في أول 5 دقائق من المباراة، الأول من كرة عرضية في الدقيقة الرابعة أطاح بها خارج نطاق المرمى، أما الثاني بعد مجهود فردي له لكن لم ينجح في تسديد الكرة بشكل جيد لتمر بجانب القائم الأيمن للإيطالي جيانلوجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وعاقب عثمان ديمبلي ليفربول على هاتين الكرتين، ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة بهدف في الدقيقة 12، بعد استغلال خطأ دفاع رفاق محمد صلاح وحارس مرماهم أليسون بيكر.

خاض محمد صلاح 9 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان ليفربول حقق انتصارًا صعبًا خارج الديار على باريس سان جيرمان بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، وشهدت مشاركة محمد صلاح قبل استبداله بزميله هارفي إيليوت، الذي بدوره سجل هدف اللقاء الوحيد.