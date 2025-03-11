إلغاء القمة 130.. تعرف على عقوبات الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك

أعلن الحكم الدولي محمود بسيوني إلغاء مباراة القمة 130 بين الزمالك والأهلي والتي كان مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

انتظر طاقم حكام مباراة القمة 130 انتهاء الوقت القانوني لبداية المباراة في غياب النادي الأهلي، الذي تمسك بقرار الانسحاب بسبب أزمة مباراة القمة ليتم اعلان انسحاب الأهلي واعتماد النتيجة فوز الزمالك بنتيجة 3-0

غياب الأهلي

تأكد رسميًا انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130 أمام الغريم التقليدي الزمالك التي كان مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يحضر فريق الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي لخوض المباراة رغم تواجد جماهير القلعة الحمراء بأعداد كبيرة في المدرجات.

وتمسك الأهلي بقرار مجلس إدارة النادي الصادر اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع الطارئ والذي رفض خلاله خوض مباراة القمة 130 بحكام مصريين والتمسك باستقدام حكام أجانب.

عقوبات على الأهلي

تنص لائحة رابطة الأندية المصرية للموسم الجاري 2024 – 2025 على التالي:

إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمال المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / 0 بالإضافة الى خصم 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

كما تنص اللائحة على معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة فيما تراه في هذا الشأن لاستيضاح واخذ القرار وفقا للائحة، ويتحمل النادى الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة علي المشاركة قبل الانسحاب بناهء علي مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.