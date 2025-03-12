حملات مكثفة لصحة المنوفية على المنشآت الغذائية

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أمس الأربعاء، جهودها في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.

وقادت إدارة الوقائي برئاسة الدكتور محمد العسكري، بالتنسيق مع إدارة الأغذية بقيادة الدكتورة إيناس مفيد، وبمشاركة الدكتور خالد الحاج نائب مدير الإدارة، حملات تفتيشية موسعة استهدفت 24 منشأة غذائية، حيث تم سحب 12 عينة من الأغذية لإخضاعها للفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر وفقًا للقانون 96 لسنة 1967، و20 محضرًا طبقًا للقانون 97 لسنة 1967، بالإضافة إلى محضرين آخرين، كما تقرر غلق 14 منشأة إداريًا، واتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 منشآت أخرى بسبب مخالفات متعددة.

في سياق متصل، تم إعدام 281 كيلو/لتر من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن ضبط 250 كيلو جرامًا من الدقيق للاشتباه في عدم صلاحيته، وذلك ضمن خطة الإدارة لضبط الأسواق وضمان التزام المنشآت الغذائية بمعايير الصحة والسلامة.

وأكد الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، أن حملات الرقابة والتفتيش مستمرة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.