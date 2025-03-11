اقرأ غدًا في عدد البوابة: السيسي: شهداؤنا قدموا المستقبل لمصر

الثلاثاء 11/مارس/2025 - 10:45 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 12 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: شهداؤنا قدموا المستقبل لمصر

تطور مفاجئ في سوريا.. الشرع يتفق مع الأكراد على دمج مؤسساتهم في الدولة

قائد قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق فرصة لبناء دولة جديدة

الكرملين يندد باستهداف البنية التحتية.. هجوم أوكرانى ضخم على موسكو بالطائرات المسيرة

أورسولا: "انتهى زمن الأوهام".. المفوضية الأوروبية: يجب إنشاء دفاع مشترك في القارة