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الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقرأ غدًا في عدد البوابة: السيسي: شهداؤنا قدموا المستقبل لمصر

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 12 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
السيسي: شهداؤنا قدموا المستقبل لمصر
تطور مفاجئ في سوريا.. الشرع يتفق مع الأكراد على دمج مؤسساتهم في الدولة
قائد قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق فرصة لبناء دولة جديدة
الكرملين يندد باستهداف البنية التحتية.. هجوم أوكرانى ضخم على موسكو بالطائرات المسيرة
أورسولا: "انتهى زمن الأوهام".. المفوضية الأوروبية: يجب إنشاء دفاع مشترك في القارة

السيسي مصر سوريا