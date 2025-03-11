وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف اليوم وفدًا من مؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله وصيانتها، وضم الوفد محمد الشهاوي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة؛ وسامر سعد الدين سلام، عضو مجلس الأمناء.

وأشاد الوزير بدور مؤسسة مساجد في عمارة بيوت الله، وخاصة مساجد آل البيت، مثل مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها، ومسجد السيدة زينب رضي الله عنها، مؤكدًا أهمية تعزيز الإقبال والتعلق ببيوت الله، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ذلك، ولفت إلى ضرورة إحياء السياحة الدينية والاستفادة من التراث الإسلامي العريق.

من جانبه أثنى وفد مؤسسة مساجد على جهود وزارة الأوقاف في تيسير إجراءات تطوير وصيانة المساجد، وفتح الباب أمام الجمعيات والمؤسسات الجادة للمشاركة في هذه المهمة.

وأكدوا التزام المؤسسة بخلق منظومة متكاملة لخدمة مساجد آل البيت في مصر. وتمّ تطوير سبعة مساجد حيوية داخل القاهرة وخارجها، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين.

وأكد "الأزهري" استمرار التعاون مع مؤسسة مساجد لتطوير المساجد التاريخية، مثل مسجد الإمام الشاطبي، ليصبح مزارًا لطلاب العلم وحفظة متن الشاطبية من جميع أنحاء العالم.

كما وجه بإنشاء قسم متخصص بأكاديمية الأوقاف الدولية يُعنى بتشغيل وصيانة المساجد، وعقد دورة مشتركة لتبادل الخبرات، بما يتيح للمساجد تقديم أنشطة مجتمعية متعددة، تشمل السقيا، والفصول الحرفية، والنشاط الرياضي، والرحلات المدرسية إلى المساجد الكبرى في مصر.

FB_IMG_1741725748284

FB_IMG_1741725746409

FB_IMG_1741725744466

FB_IMG_1741725742496