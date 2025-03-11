مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي شخص اليوم مصرعه، وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل العياط باتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل العياط، ووجود جثه ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه، مما أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، والجثمان إلى ثلاجة المستشفى، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على جهات التحقيق.