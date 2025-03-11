"قافلة الواعظات".. لمسة رحمة ومواساة في دور الرعاية الاجتماعية

نظمت مجموعة من واعظات الجيزة، برفقة د. مروة رجب غزال، منسق الواعظات بوزارة الأوقاف، القافلة الثانية من قوافل الرحمة والمواساة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الخطة الرمضانية للوزارة وانطلاقًا من دورها المجتمعي.

توجهت القافلة إلى دار مسنين الياسمين بالحي السابع في السادس من أكتوبر، والتقت بالمسنات وقدّمت لهن التهنئة بمناسبة عيد الأم.

كما زارت القافلة دار أيتام محمد راغب، التي تضم ٤٠ طفلًا وطفلة من الأيتام، وعاش الجميع أجواءً رمضانية أسرية، واختُتمت الزيارة بإفطار جماعي ضم الأطفال الأيتام والأمهات البديلة والعاملين بالدار.

حرصت الواعظات خلال القافلة على تقديم الدعم النفسي والروحي للمسنات والأيتام، وإدخال السرور إلى قلوبهم بكلمات طيبة ودعوات صادقة، لتأكيد معاني الرحمة والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

تأتي القافلة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز دورها الدعوي والإنساني في المجتمع، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا للدعم والمواساة.

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