محافظ الجيزة يطلع على نتائج لقاءات المواطنين ويوجه بحل الشكاوي

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على نتائج اللقاءات التي عقدها رؤساء أحياء العجوزة والوراق والعمرانية، ومراكز أطفيح والبدرشين، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

خلال اللقاءات، طرح المواطنون عددًا من الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة، ومنها رصف الطرق، والصرف الصحي، والنظافة، والتعديات على الأراضي، بالإضافة إلى التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ على توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والمسؤولين لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

وأشار إلى استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، لضمان تعزيز التواصل الفعّال والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.