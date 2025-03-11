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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يطلع على نتائج لقاءات المواطنين ويوجه بحل الشكاوي

لقاءت المواطنين
لقاءت المواطنين
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اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على نتائج اللقاءات التي عقدها رؤساء أحياء العجوزة والوراق والعمرانية، ومراكز أطفيح والبدرشين، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

خلال اللقاءات، طرح المواطنون عددًا من الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة، ومنها رصف الطرق، والصرف الصحي، والنظافة، والتعديات على الأراضي، بالإضافة إلى التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ على توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والمسؤولين لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

وأشار إلى استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، لضمان تعزيز التواصل الفعّال والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

محافظ الجيزة يطلع على نتائج لقاءات المواطنين أحياء العجوزة استجابة التصالح على مخالفات البناء الصرف الصحى رصف الطرق والوراق والعمرانية