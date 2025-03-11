«الموسيقيين» تعلق على شطب عضوية سعد الصغير

أكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي بإسمها، أن الأخبار التي تم تداولها بشأن شطب عضوية الفنان سعد الصغير، أخطأت في الوصف القانوني لحالة سعد الصغير، حيث أن المصطلح القانوني هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.

وأوضح عبدالله، في بيان صادر عن النقابة اليوم، أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في المادة 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات انتهاء العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية. وبما أن الفنان سعد الصغير صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة، فإنه بذلك قد فقد أحد شروط العضوية، مما أدى إلى انتهاء عضويته تلقائيًا دون حاجة إلى قرار من النقابة.

وأضاف أن مصطلح "شطب العضوية" لا ينطبق على سعد الصغير ، حيث أن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث لان سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمه جنائيه وليس من خلال قرار من مجلس تاديب وبالتالي، فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو “انتهاء عضويته وليس شطب عضويته .

ويخرج الفنان سعد الصغير من قسم النزهة بعد قليل، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

كان قد ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج، وفي 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية، أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، وقال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

وفي 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، واستأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.