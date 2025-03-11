كلاكيت رابع مرة.. الأهلي ينسحب من مباراة القمة أمام الزمالك

انسحب النادى الأهلي رسميا من مباراة القمة 130 ضد الغريم التقليدي الزمالك، والتي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتمسك النادي الأهلي بموقفه ولم يحضر إلى استاد القاهرة، ليعلن الحكم محمود بسيوني انسحاب الأهلي من اللقاء، واعتباره منهزما 2-0 وفقا للائحة .

بيان النادي الأهلي

وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيان رسمي اليوم الثلاثاء، يهدد فيه بالانسحاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الدوري، في حال عدم الموافقة على طلبات مجلس إدارة القلعة الحمراء بتأجيل مباراة القمة وعدم إقامتها في موعدها اليوم لحين التعاقد مع طاقم حكام أجانب لإدارة اللقاء.

تاريخ انسحابات الأهلي

ويعد انسحاب النادي الأهلي اليوم هو الرابع فى تاريخ لقاءات القمة، بعدما سبق وانسحب المارد الأحمر 3 مرات من قبل وعدم خوض لقاء القمة في الدوري المصري.

كانت المرة الأولى التي ينسحب فيها الأهلي من مباريات القمة أمام الزمالك موسم 1941، وكانت من الجولة الأخيرة للمسابقة بعد تأكد نادي الزمالك تتويجه بالبطولة.

وجاءت المرة الثانية التي انسحب فيها الأهلي من مسابقة الدوري في موسم 1966، وتحديدا في الدقيقة 20 من مباراة القمة التي أقيمت أمام الزمالك، وذلك بسبب عدم احتساب هدف للفريق الأحمر.

انسحاب الأهلي للمرة الثالثة كانت في موسم 1972، بعدما انسحب الأهلي اعتراضًا على قرارات طاقم التحكيم بعد طرد ثنائي الفريق الأحمر، عادل هيكل ومحمد الصقر.