برشلونة يكتسح بنفيكا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا مستحقًا على ضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد بنفيكا إثارة كبيرة، حيث تمكن الفريق الكتالوني من حسم النتيجة مبكرًا بتسجيل ثلاثة أهداف.

مباراة برشلونة ضد بنفيكا

بدأ رافينيا أهداف برشلونة في الدقيقة 11، وبعد مرور دقيقتين فقط أدرك الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي التعادل لفريق بنفيكا.

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 27، وعاد رافينيا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينتهي اللقاء من الشوط الأول، ليحافظ برشلونة على نظافة شباكه في الشوط الثاني، وتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، تأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على بنفيكا بمجموع المباراتين 4-1، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الفائز من مواجهة ليل الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.