مدير الكرة بالأهلي لـ«كلم ربنا»: قعدت 18 شهرا من غير شغل ومعنديش أي دخل

قال محمد رمضان، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حياته الخاصة،: «مرة قعدت 18 شهر بدون شغل، ومعنديش أى دخل، فوصلت عند الشهر الـ17 مراتى كان معاها دبلة دهب بس، ومعايا طارق وياسر، والأمور صعبة، وكنت خجلان فى الأول أطلب من ربنا لأنه كان معايا، وكنا وقتها فى 2022 وكنت وصلت 40 سنة وحياتى مستقرة، لغاية مراتى ما قالتلى مفيش غير الدبلة معايا، فبدأت أناجى ربنا: (اللهم فك كربي)، ففكها عليا بحاجات محلمش بيها.

وأضاف فى حوار إنساني لـ برنامج «كلم ربنا» الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على راديو «9090»، فى الفترة دى أنا عمرى ما تخليت عن مساعدة أهلى، واستلفت فلوس عشان أمى وأبويا، وانا رايح أديهم الفلوس حسيت إن فى خبر كويس جاى، وقلت لمراتى كدة، كنا فى 2003 فجانى شغل مدير الكرة فى النادى المصري، فدى لحظة الفرج، لأنى طلبت رقم كبير ووافقوا عليه.

وأوضح فى 2005 لقيت واحد بيتصل بيا بيقولى فى برنامج رياضى (سوبر استارز)، بيضم لاعبيين من دول مختلفة (زى فكرة ستار أكاديمى كدة)، فوافقت من غير ما أحدد راتب، فقالى هيكون 15 ألف، يعنى هيدينى 3 آلاف دولار، وبعدها روحت نادى المقاولون بـ8 سنين (2008)، فعملت لائحة للشغل، وقعدت مع اللاعبية، وبعدها ودتها لمجلس الإدارة فحصلت أزمة لكن فى النهاية وافقوا على اللائحة، فعدت فى النادى أقول أبو دبلوم صنايع خلى المهندسين يوافقوا على اللائحة، فافتكرت الآية وإنى بينت لهم، وإن لازم يكون عندى إيمان حقيقي بربنا».