محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي لـ«كلم ربنا»: التوفيق مصاحبني من وأنا صغير

قال محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أنه التحق بنادي الترسانة بتوفيق من ربنا، مضيفا: «قبلها روحت الأهلى وفشلت، كنا نروح نلعب فى إمبابة على الأسفلت، وقتها كان معايا صديقي سعيد (هو اللى كان يحرس لنا الحاجة لما نلعب)، تفاجأت به بيلعب فى الترسانة، فسألته بتلعب اية، قالى (باك رايت)، قلتله: «أنا هروح معاك أمشيك من الترسانة.. كان غل عيال صغيرين، فروحت اختبرت باك رايت، فنزلت لعبت كانت فرقة اسمها أبو سمبل فكسبنا 7/1 جبت منهم 6، فكان موجود كابتن مصطفى رياض مدرب سن الـ15 وأشهر اللاعبين فى تاريخ الترسانة، فاختارني».

وتابع فى حوار إنساني لـ برنامج «كلم ربنا» الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على الراديو «9090»، «فى سنة 1990 بعد الرجوع من كأس العالم، الكابتن محمود الجوهري قرر فتح باب الاحتراف، فكنت وقتها ينطبق علي الشروط، فالتوفيق مصاحبنى من وأنا صغير، فروحت الأهلي».