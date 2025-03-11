القمة 130.. رسميا- إلغاء مباراة الزمالك والأهلي

أعلن الحكم الدولي محمود بسيوني إلغاء مباراة القمة 130 بين الزمالك والأهلي والتي كان مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظر طاقم حكام مباراة القمة 130 انتهاء الوقت القانوني لبداية المباراة في غياب النادي الأهلي، الذي تمسك بقرار الانسحاب بسبب أزمة مباراة

غياب الأهلي

تأكد رسميًا انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130 أمام الغريم التقليدي الزمالك التي كان مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يحضر فريق الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي لخوض المباراة رغم تواجد جماهير القلعة الحمراء بأعداد كبيرة في المدرجات.

وتمسك الأهلي بقرار مجلس إدارة النادي الصادر اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع الطارئ والذي رفض خلاله خوض مباراة القمة 130 بحكام مصريين والتمسك باستقدام حكام أجانب.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء نص بيان الأهلى كالتالي:- ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة. كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات. بل وامتدت أحيانًا إلى محاولة تحديد طريق البطولة. فضلًا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح. لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا. حتى وإن تم أحيانًا تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا هناك من يسعون إلى "إقصائه"، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية.. وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية.. وحفاظًا على حقوق النادي قرر مجلس الإدارة ما يلي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادى الأهلى يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.. مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات فى هذا الشأن.