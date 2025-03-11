محافظ الفيوم يشارك في مائدة الإفطار الجماعي لعابري السبيل والأولى بالرعاية.. صور

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مائدة الإفطار الجماعي التي نظمتها جمعية صلاح الدين، بالتعاون مع بنك الطعام المصري وصندوق تحيا مصر، لعابري السبيل والأسر الأولى بالرعاية، في أجواء تسودها المحبة والتكافل الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، وأحمد لبيب، مدير إدارة العمليات بالبنك، والدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب محسن ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، والمستشار أحمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد عثمان، نقيب أطباء الفيوم وعضو مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من متطوعي الجمعية.

قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع المشاركين بالمائدة الرمضانية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الشعب المصري وأهالي المحافظة بالخير والبركة، كما أشاد بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم غير القادرين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً أهمية التكافل الاجتماعي كقيمة أصيلة في المجتمع المصري.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لجمعية صلاح الدين، وبنك الطعام المصري، وصندوق تحيا مصر، على جهودهم في تنظيم هذه المبادرة الإنسانية، التي تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أوضح المحاسب محسن ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، أن الجمعية تنظم يومياً طوال شهر رمضان 4 موائد للإفطار الجماعي بمناطق المسلة، ومصطفى حسن، والحادقة، وأمام مركز الأورام، تستضيف 1300 شخص من عابري السبيل وغير القادرين. كما أشار إلى أن الجمعية قامت هذا العام بتشغيل 12 مطبخاً في مختلف مراكز المحافظة، لتقديم الوجبات الساخنة للأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي عدد وجبات الإفطار التي تقدمها الجمعية يومياً إلى 6000 وجبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الفيوم على دعم المبادرات الخيرية، التي تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات المستحقة.

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