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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال آسيا.. فيرمينو وتوني يقودان تشكيل أهلي جدة ضد الريان

أهلي جدة
أهلي جدة
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أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الريان القطري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الثلاثاء، نظيره الريان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي روبرتو فيرمينو تشكيل أهلي جدة أمام الريان، رفقة الإنجليزي إيفان توني والجزائري رياض محرز.

كان أهلي جدة انتصر على الريان في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بثلاثية مقابل هدف، التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب استاد أحمد بن علي.

تشكيل أهلي جدة ضد الريان

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز- ميريح ديميرال - ماتيو دامس

خط الوسط: فرانك كيسي - جابري فيجا - رياض محرز

وفي الهجوم: روبيرتو فيرمينو - جالينو - إيفان توني.

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