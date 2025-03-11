اجتماع بـ"مياه الفيوم "لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اليوم، اجتماعًا موسعًا بمكتبه في محطة مياه قحافة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع محطة مياه العزب الجديدة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حضر الاجتماع الدكتور المهندس إسلام هلالي ممثلًا عن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم (استشاري المالك)، إلى جانب المهندس سامي غالي، رئيس قطاع المياه، والمهندس جمعة علي، مدير عام الإنتاج بالشركة، والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، بالإضافة إلى ممثلين عن الإنتاج الحربي ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالموقع.

خلال الاجتماع، ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع ومدى الجاهزية لتشغيل المرحلة الجديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى نصف طاقتها المخططة ضمن الجدول الزمني المحدد. كما شدد المهندس النجار على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي لإنجاز المشروع، موجّهًا الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل من خلال زيادة عدد العمالة والتقدم في جميع مباني المحطة بالتوازي، لضمان سرعة إنجاز الأعمال المدنية. وأكد التزام الشركة بتوفير كافة سبل الدعم لضمان سير المشروع دون معوقات.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة تمثل نقلة نوعية في تحسين خدمات مياه الشرب بالمحافظة، حيث ستضيف نحو 120 ألف متر مكعب يوميًا إلى القدرة الإنتاجية، مما يعزز كفاءة شبكات المياه ويدعم مشروعات البنية التحتية لمنظومة مياه الشرب بالفيوم.

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