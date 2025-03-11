مستشار بالحزب الجمهوري: ترامب يسعى لصفقة طويلة الأمد بين أوكرانيا وروسيا

تحدث روبرت أرليت، المستشار السياسي والاستراتيجي بالحزب الجمهوري، عن دلالات مشاركة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في مباحثات السعودية، وتأثير الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مستقبل العلاقات بين البلدين.

أكد أرليت، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس ترامب ينظر إلى هذه المباحثات باعتبارها فرصة لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أنه "رجل الصفقات" الذي يسعى إلى إبرام اتفاق طويل الأمد، وليس مجرد هدنة مؤقتة، مضيفًا أن الخسائر المدنية في أوكرانيا تشكل مصدر قلق رئيسي للرئيس الأمريكي، الذي يرغب في إنهاء النزاع بطريقة تعود بالنفع على الجميع.

أوضح أرليت، أن ترامب أكثر حرصًا ودبلوماسية من الرئيس السابق جو بايدن في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أنه لا يريد إهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في دعم أوكرانيا دون الحصول على مكاسب واضحة تعود بالفائدة على الشعب الأمريكي.

عند سؤاله عن استراتيجية زيلينسكي في التفاوض مع الولايات المتحدة، أشار أرليت إلى أن الرئيس الأوكراني قد يكون اختار نهجًا غير مناسب في التعامل مع الإدارة الأمريكية، خاصة في زيارته الأخيرة ولقائه العاصف مع ترامب، مضيفًا أن زيلينسكي أصبح يدرك الآن أنه يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة أكثر مما تحتاجه واشنطن، وهو ما قد يدفعه إلى تغيير استراتيجيته التفاوضية.

أكد أرليت أن الشفافية والمساءلة والثقة هي الركائز الأساسية التي يريد ترامب أن تستند إليها أي صفقة بين أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن المباحثات الجارية قد تشكل نقطة تحول في مسار الحرب، خاصة إذا تمكنت من إيجاد صيغة تحفظ المصالح الأمريكية والأوكرانية في آنٍ واحد.