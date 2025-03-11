اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه إلى أحمد الشرع.. غدًا

أفادت وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه، إلى الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع، غدًا الأربعاء، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان «الشرع»، قد كلف، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري.

وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

وبعد إعلانه في 29 ينايرالماضي رئيسًا انتقاليًا للبلاد، تعهّد «الشرع» إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر وحل مجلس الشعب.

ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.

ودعا السلطات السورية، إلى تشكيل لجنة دستورية، لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.