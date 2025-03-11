الدوسري يقود تشكيل الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باختاكور الأوزبكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستضيف فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، نظيره باختاكور على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود سالم الدوسري تشكيل الهلال أمام باختاكور، رفقة الثلاثي البرازيلي ماركوس ليوناردو وكايو سيزار ومالكوم دي أوليفيرا.

كان الهلال خسر أمام باختاكور بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو - مالكوم دي أوليفيرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - كايو سيزار.