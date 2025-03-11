سنحمي الدروز في المنطقة.. "كاتس": نستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جولة في جبل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده يستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال: «عندما يفتح الرئيس السوري، عينيه كل صباح سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من جبل الشيخ، وسيتذكر أننا هنا».

وأضاف «كاتس»، أن إسرائيل ستحافظ على المنطقة الآمنة، وعلى جبل الشيخ، وستضمن أن تكون المنطقة الآمنة بجنوب سوريا منزوعة السلاح.

وتابع وزير الدفاع الإسرائلي، «سندافع عن سلامة الدروز في المنطقة، وهاجمنا أمس 40 هدفًا عسكريًا في جنوب سوريا، لتطبيق السياسة التي أعلنا عنها لإحباط التهديدات ضد إسرائيل.

وأكمل: «سنوثق العلاقة مع سكان المنطقة، وسنبدأ يوم 16 من الشهر الجاري، بخطة عمل الدروز في بلدات الجولان».

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ملتزمة أمام الدروز في إسرائيل، وبالمنطقة خصوصًا في سوريا.

وأضاف «نتنياهو»، أن الحكومة ملتزمة بدعم الدروز، وتمكينهم داخل المجتمع الإسرائيلي.