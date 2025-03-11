وكيل الطب العلاجي يتابع تشغيل قسم السموم الجديد بمستشفى أجا

تفقدت لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، مستشفى أجا المركزي؛ لمتابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات؛ للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

شمل المرور جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم التعقيم المركزي، والأقسام الداخلية، والحضانات، وللوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتوافر الأكسجين.مشدداً علي رفع معدلات الانضباط والالتزام بالزي الرسمي وتوفر الادوية والمستلزمات.

كما تابع وكيل الطب العلاجى تشغيل قسم السموم الجديد بالمستشفى واطمأن على توافر الامصال و الادوية المضادة للسموم بمختلف أنواعها موجهاً بضرورة دراسة نتائج الحالات التي تلقت العلاج بالقسم وتدريب الطاقم الطبى علي بروتوكول التعامل مع حالات السموم.

عقب انتهاء الجولة عقد الدكتور أحمد البيلي، وقيادات الطب العلاجي بالمديرية اجتماعاً مع الجهاز الإشرافي، والإداري، ورؤساء أقسام مستشفى أجا المركزي حيث ناقش تطوير معمل المستشفى لتحليل كافة أنواع السموم والاستعانة بالمعمل المشترك بالمديرية في تحويل العينات المتخصصة لبعض أنواع السموم علاوة على بحث استعدادات ضم قسم العظام لعمليات قوائم الانتظار خلال المرحلة القادمة فور اعتماده من خلال وزارة الصحة.