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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد شمال إفريقيا

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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انتخب اتحاد شمال أفريقيا، اليوم، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيسا له.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا، الذي عقد اليوم بالقاهرة بالتوازي مع اجتماعات اتحادات مناطق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ومن المقرر أن تجتمع الاتحادات الأفريقية غداً في اجتماع غير عادي لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد الدولي FIFA عن قارة أفريقيا .

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