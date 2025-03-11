تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، أحمد رضا، أليو جاتا.

الوسط: نور السيد، أحمد مجدي، بلال السيد

الهجوم: على الزاهدي، فافور أكيم، النحاس

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على أرض استاد خالد بشارة، ملعب نادي الجونة.

ويحاول كلا الفريقين تأمين موقعهما حيث إنهما ينافسان في مجموعة الهبوط بالدوري المصري والتي تضم الفرق من المركز العاشر وحتى الثامن عشر في جدول الترتيب.