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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سحر نصر: بيت الزكاة يعمل وفق منظومة متكاملة لتوجيه الأموال بمصارفها الشرعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات:" نعمل فى بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر- رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، وفق منظومة متكاملة لتوجيه أموال الزكاة والصدقات فى مصارفها الشرعية ومد يد العون للفقراء والمحتاجين".

وأضافت على صفحتها على موقع فيس بوك:" نعمل من خلال برامجنا المتنوعة على تقديم دعم نقدى شهري وتحمل تكاليف العلاج للمرضى المحتاجين، وتيسير الزواج للفتيات ودعم أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بالإضافة إلى تفريج كرب الغارمين والغارمات ومساعدة المتضررين من الكوارث الإنسانية".

وقدمت "نصر" الشكر والتقدير لفريق عمل بيت الزكاة والصدقات وشركائه على جهودهم المستمرة لضمان وصول الزكاة والصدقات إلى مستحقيها.

الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الدكتورة سحر نصر بيت الزكاة والصدقات