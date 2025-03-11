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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار ونتطلع لموافقة روسيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أن أوكرانيا أبدت استعدادها لقبول المقترح الأمريكي لوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، مشددًا على أن الأوكرانيين لديهم هدف واضح يتمثل في إنهاء الحرب مع روسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف روبيو: "نعمل على تحقيق وقف كامل لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب"، مؤكدًا أن مصلحة الطرفين تكمن في القبول بوقف القتال والسير نحو تسوية سلمية.

وأشار إلى أن كييف اتخذت اليوم خطوات ملموسة باتجاه السلام، معربًا عن أمله في موافقة روسيا على مقترح وقف إطلاق النار.

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