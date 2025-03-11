بيان أمريكي أوكراني مشترك: خطوات مهمة نحو السلام واستئناف المساعدات الأمنية

أصدرت الولايات المتحدة وأوكرانيا، بيانًا مشتركًا بشأن مباحثاتهما في جدة، أكدتا فيه اتخاذ خطوات مهمة نحو استعادة السلام الدائم في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وجاء في البيان: "حان الوقت لبدء مفاوضات نحو سلام دائم"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا أبدت استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت فوري لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديده بموافقة متبادلة من الطرفين.

كما أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقوم برفع تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا على الفور، إلى جانب استئناف المساعدات الأمنية لدعم كييف.

واتفق الوفدان على تسمية فريقيهما التفاوضيين والبدء فورًا في مفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام دائم، يضمن أمن أوكرانيا على المدى الطويل.