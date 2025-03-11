محافظ سوهاج يبحث التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف غير التقليدية لدعم الثروة الحيوانية

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا مع الجهات المختصة، اليوم، لبحث سبل التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف غير التقليدية، وتكرار نموذج المصنع المقام بمدينة المنشاة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف وزارة الزراعة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور جمال سلومة، مستشار المحافظة للثروة الحيوانية، والدكتور أحمد عبد اللطيف، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، والمهندس أحمد خلف، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والمهندس عماد علي، مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية.



ووجّه المحافظ مسئولي مديرية الزراعة بضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية للمحاصيل المستخدمة في صناعة الأعلاف، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين على الاعتماد على الأعلاف التكاملية، بهدف تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

كما شدد على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع هدرجة الزيوت والأعلاف بمنطقة أولاد عزاز، لضمان توفير كميات أكبر من الأعلاف بأسعار مناسبة.

وأكد "سراج" على أهمية تشجيع الجمعيات الأهلية والمستثمرين على إنتاج الأعلاف غير التقليدية من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبدأ بتنفيذ مشروع إرشادي لإنتاج هذه الأعلاف بكل وحدة محلية، على أن تكون البداية من مركز طهطا، تحت إشراف مديرية الزراعة بسوهاج.

كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للمشروع، مع عقد اجتماع دوري كل 15 يومًا لمراجعة التقدم المحرز وعرض النتائج عليه شخصيًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

يأتي ذلك في إطار رؤية محافظة سوهاج لدعم الإنتاج الحيواني، وتقليل الفجوة الغذائية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.

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