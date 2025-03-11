ضبط عنصر إجرامي قبل ترويجه 12 كيلو حشيش في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 12 كيلو من مخدر الحشيش قبل قيامه بترويجها على عملائه بمركز طلخا محافظة الدقهلية بمواجهته أقر واعترف بحيازته للمخدرات لتوزيعها قبل عيد الفطر .

كانت معلومات قد وردت للعميد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باعتزام شخص يدعى "غالي.و.ع"،39 عاما، ومقيم عزبة طليمة مركز سمنود بمحافظة الدقهلية والسابق ضبطه فى عدد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة، فى ترويج كمية كبير من مخدر الحشيش على عملائه بنطاق محافظة الدقهلية.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة ضمت العقيد محمد عزام السباعي والرئدان صلاح عودة ومحمد زين، المفتشين بالإدارة .

تمكنت القوة من ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية وبحوزته 12 كيلو من مخدر الحشيش ، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة لإعداده توزيعها على عملائه مع اقتراب عيد الفطر، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.