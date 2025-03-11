إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية في الندوة التثقيفية الـ 41

أشاد الحضور بالمستوى المميز الذي ظهرت به الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، موجهين الشكر لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ودورها الكبير وإعدادها لفقرات الحفل المختلفة بالشكل الذى مكن من ظهور الحدث بالمظهر المشرف.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، والتي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الندوة شهدت عرض عدد من الفقرات والأفلام التسجيلية التي تجسد بطولات القوات المسلحة

كما قام الرئيس بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس قام بإلقاء كلمة في ختام الندوة، وفيما يلي نص الكلمة: